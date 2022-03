Ancora un po’ di pazienza, poi sarà tempo di rinnovi: gli appuntamenti

Si è nel mezzo della volata finale, per questo il Napoli ha chiesto di aspettare, di avere pazienza. Tra qualche settimana si comincerà a parlare di rinnovi. Gli agenti di Fabian e Meret hanno preso appuntamento con Giuntoli tra una ventina di giorni. Ci sarà da discutere per Koulibaly che ha un contratto da 13 milioni lordi all’anno e va in scadenza nel 2023, mentre De Laurentiis non pensa di dover fare offerte a Mertens: al momento il belga è destinato ad andare via a fine stagione. Neppure una offerta al ribasso. Il ciclo di Dries sembra essere arrivato al capolinea. Vero che le vie del calcio, si sa, sono infinite ma in questo caso il destino sembra segnato da tempo.