Altro che rosa al completo, Spalletti deve sfogliare la margherita

Una vera e propria maledizione. Sì, ormai la si può definire così. Appena dice che la rosa è al completo, qualcosa gli capita. Spalletti ormai sembra saperlo bene. Ieri ha pesino faticato per organizzare una partitella.Sono gli ultimi due mesi di serie A per il capitano e Spalletti non pensa affatto che gli debbano essere fatti chissà quali discorso motivazionali, pensa solo che la fascia sia il messaggio che gli serve.I dubbi per domenica sono un bel po’: da oggi sono anche previste le prime sedute tattiche sull’Atalanta.(sta sollecitando e non poco Zanoli),(tocca a Juan Jesus)(Mertens torna titolare). Qualcuno ha il morale sotto i tacchi, vedi Ospina, qualcuno sarà travolto dalla stanchezza, tipo Lozano, che rientrerà solo domani sera. E gli occhi sono puntati tutti sull’imperatore del gol, Mertens: falso nove contro l’Atalanta, l’uomo dei record (144 reti) sogna di incrementare il proprio bottino di gol.