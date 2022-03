Zielinski “esce” prima dal campo: il Napoli attende di sapere

In casa Napoli, ci sono “situazioni fisiche” da monitorare e valutare, prime tra tutte quelle di Politano ed Anguissa, ma viste le gare dei nazionali in giro per il mondo, adesso, c’è un po’ di preoccupazione per le condizioni di Piotr Zielinski. Il trequartista, infatti, che ha segnato il gol del 2-0 della Polonia contro la Svezia, è stato costretto a uscire nei minuti finali del match a causa di un problema alla gamba sinistra. Il giocatore del Napoli era rimasto a terra dopo un contrasto ed ha abbandonato il campo apparentemente in via precauzionale. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.

da TMW