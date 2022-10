WOMEN CHAMPIONS – Barcellona-Real Madrid 5-2, blaugrana in semifinale davanti a quasi 92 mila spettatori

Questo pomeriggio al Camp Nou, davanti a quasi 92 mila spettatori, davvero una cornice di pubblico incredibile, si è giocato il return-match dei quarti di finale della Women Champions tra il Barcellona e il Real Madrid. Come da pronostico, il Clasico è stato vinto dalla squadra blaugrana per 5-2 . In gol Mapi Leon, Bonmati, Pina, Putelas e Hansen. Per le ospiti in gol Carmona dal dischetto e Zornoza. In serata si giocherà Psg-Bayern Monaco.

La Redazione