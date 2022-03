Ventura: “Calcio italiano? Esaltanti solo il Napoli di Sarri e l’Atalanta di Gasperini”

Giampiero Ventura, ex tecnico tra le altre della nazionale italiana, ha parlato in un’intervista al Corriere della Sera, e queste sono le sue parole in merito al calo del calcio italiano, come riportato da IlNapolista.

Il calcio italiano sta peggiorando nella sua qualità?

«Si è fermato un po’ sul piano delle idee, è meno divertente. C’è stato l’exploit di Gasperini con l’Atalanta, poi qualche anno fa il Napoli di Sarri. Per il resto non mi sembra che sia un momento esaltante».

«Bisogna dare più importanza ai settori giovanili, deve prevalere la tecnica sulla tattica. Prima alle scuole calcio i ragazzini passavano ore col pallone tra i piedi, la tattica era l’ultimo dei problemi. Se non hai la tecnica come fai a giocare?».