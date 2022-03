Un’istituzione, la leggenda vivente dei cannonieri azzurri per la gloria chiamata scudetto

Tutto su Dries. E se non tutto almeno tanto, tantissimo: Osimhen è squalificato come Rrahmani, Di Lorenzo e Petagna sono infortunati e così il vecchio amico tornerà più che mai d’attualità. Vecchio e caro amico del gol: il numero uno della storia del Napoli sia in assoluto (144 reti), sia in campionato (109) e nelle coppe europee (28). Un’istituzione, la leggenda vivente dei cannonieri azzurri che a dispetto di un contratto in scadenza a giugno e di un futuro molto nebuloso può ancora determinare il presente. Il clou: la partita di domenica con l’Atalanta non è soltanto una sfida tecnicamente, tatticamente e atleticamente complessa, bensì è un passaggio chiave verso la gloria chiamata scudetto. Un giochetto mica da ridere. Una maratona. Una lotteria aperta a ogni risultato, considerando che il campionato non ha ancora trovato il suo padrone. F. Mandarini (Cds)