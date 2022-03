Ultime Napoli – Terapie per Anguissa, le ultime su Insigne e Politano

Dopo due giorni di stop, il Napoli ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti al Training Center Konami di Castel Volturno, in vista della sfida contro l’Atalanta. Per mister Luciano Spalletti saranno giorni importanti per valutare le condizioni dei giocatori infortunati. Uno su tutti Anguissa che anche ieri ha svolto terapie e si capirà se potrà essere abile e arruolato per la sfida contro gli orobici. Per quanto riguarda Politano, ha svolto un mix tra gruppo e personalizzato, mentre Insigne interamente con la squadra, quindi ci sarà per domenica pomeriggio. Infine terapie e palestra per Meret, Ounas e Petagna.

La Redazione