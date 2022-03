Ultime da Castelvolturno: Politano in gruppo, ma Fabian con l’influenza!

Qui, Castelvolturno – Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta a Bergamo in programma domenica 3 aprile alle ore 15. La squadra, dopo una prima fase di lavoro in palestra, si è spostata sul campo 1 dove ha svolto lavoro tattico e partita a campo ridotto.

In merito alle condizioni fisiche degli azzurri: Petagna, Meret e Ounas hanno svolto terapie e lavoro in palestra. Anguissa lavoro personalizzato in palestra e campo. Fabian non ha svolto la sessione di allenamento per sindrome influenzale. Politano ha svolto l’intera seduta in gruppo.

dal sito ufficiale della SSCN