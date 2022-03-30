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Ufficiale, Serie B – Gli arbitri della 13ma: a Benevento, Di Martino

By Gabriella Calabrese
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Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 13ª giornata di ritorno del Campionato di Serie B 2021/22 in programma sabato 2 aprile.

ALESSANDRIA – SPAL    h. 14.00

SOZZA

BINDONI – TOLFO

IV:      TREMOLADA

VAR:     MAGGIONI

AVAR:       RASPOLLINI

 

ASCOLI – PORDENONE   h. 14.00

COSSO

LAUDATO – D’ASCANIO

IV:       DI MARCO

VAR:      PEZZUTO

AVAR:       MUTO

 

CITTADELLA – TERNANA    h. 14.00

MIELE G.

PAGANESSI – ROSSI M.

IV:     FONTANI

VAR:     PATERNA

AVAR:     CAPALDO

 

COSENZA – PARMA    h. 14.00

MARINI

DELLA CROCE – GUALTIERI C.

IV:      CARELLA

VAR:     SACCHI

AVAR:     BOTTEGONI

 

CREMONESE – REGGINA    h. 14.00

ABBATTISTA

FIORE – LANOTTE

IV:     GUALTIERI M.

VAR:     AURELIANO

AVAR:      SCATRAGLI

 

LECCE – FROSINONE    h. 14.00

GUIDA

MIELE D. – YOSHIKAWA

IV:     CASCONE

VAR:     MINELLI

AVAR:     COLAROSSI

 

BENEVENTO – PISA    h. 16.15

DI MARTINO

DI IORIO – ROSSI C.

IV:       FELICIANI

VAR:     DIONISI

AVAR:     DE MEO

 

BRESCIA – LR VICENZA    Domenica 19/03 h. 15.30

GARIGLIO

SECHI – AVALOS

IV:     CAVALIERE

VAR:      SERRA

AVAR:       LOMBARDO

 

COMO – MONZA    Domenica 19/03 h. 15.30

PRONTERA

BERCIGLI – AFFATATO

IV:       PANETTELLA

VAR:      FABBRI

AVAR:      BACCINI

 

CROTONE – PERUGIA    Domenica 19/03 h. 15.30

CAMPLONE

LIBERTI – NUZZI

IV:     PIRROTTA

VAR:     AYROLDI

AVAR:      PRENNA

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