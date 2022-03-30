Ufficiale, Serie B – Gli arbitri della 13ma: a Benevento, Di Martino

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 13ª giornata di ritorno del Campionato di Serie B 2021/22 in programma sabato 2 aprile.
ALESSANDRIA – SPAL h. 14.00
SOZZA
BINDONI – TOLFO
IV: TREMOLADA
VAR: MAGGIONI
AVAR: RASPOLLINI
ASCOLI – PORDENONE h. 14.00
COSSO
LAUDATO – D’ASCANIO
IV: DI MARCO
VAR: PEZZUTO
AVAR: MUTO
CITTADELLA – TERNANA h. 14.00
MIELE G.
PAGANESSI – ROSSI M.
IV: FONTANI
VAR: PATERNA
AVAR: CAPALDO
COSENZA – PARMA h. 14.00
MARINI
DELLA CROCE – GUALTIERI C.
IV: CARELLA
VAR: SACCHI
AVAR: BOTTEGONI
CREMONESE – REGGINA h. 14.00
ABBATTISTA
FIORE – LANOTTE
IV: GUALTIERI M.
VAR: AURELIANO
AVAR: SCATRAGLI
LECCE – FROSINONE h. 14.00
GUIDA
MIELE D. – YOSHIKAWA
IV: CASCONE
VAR: MINELLI
AVAR: COLAROSSI
BENEVENTO – PISA h. 16.15
DI MARTINO
DI IORIO – ROSSI C.
IV: FELICIANI
VAR: DIONISI
AVAR: DE MEO
BRESCIA – LR VICENZA Domenica 19/03 h. 15.30
GARIGLIO
SECHI – AVALOS
IV: CAVALIERE
VAR: SERRA
AVAR: LOMBARDO
COMO – MONZA Domenica 19/03 h. 15.30
PRONTERA
BERCIGLI – AFFATATO
IV: PANETTELLA
VAR: FABBRI
AVAR: BACCINI
CROTONE – PERUGIA Domenica 19/03 h. 15.30
CAMPLONE
LIBERTI – NUZZI
IV: PIRROTTA
VAR: AYROLDI
AVAR: PRENNA