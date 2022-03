Qui Zingonia, le ultime dal campo e infermeria

La squadra è tornata ad allenarsi a Zingonia – nel quarto anniversario della scomparsa di Emiliano Mondonico – dopo due giorni di riposo: Gasperini ancora non ha ritrovato tutti i giocatori convocati nelle rispettive nazionali, assenti dalla seduta pomeridiana anche Rafael Toloi e Duvan Zapata. Il colombiano, ancora alle prese col tendine dell’adduttore, deve ancora allenarsi in gruppo e difficilmente sarà a disposizione per il match di domenica contro il Napoli: l’obiettivo è recuperarlo per la sfida di ritorno contro il Lipsia (14 aprile). Il tecnico di Grugliasco potrà contare invece su Boga, l’ivoriano ha smaltito il fastidio al ginocchio e sarà a disposizione per il big match con gli azzurri, un altro esame propedeutico per poter arrivare alla laurea europea.

P. Iannarelli (Cds)