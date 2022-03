QUAL. QATAR 2022 – Venezuela-Colombia 0-1, non basta ad Ospina per andare agli spareggi mondiali

Questa notte la Colombia cercava di staccare il pass per giocare lo spareggio ai mondiali in Qatar e per farlo doveva vincere contro il Venezuela e che il Perù non facesse altrettanto. I “cafeteros” vincono grazie al rigore trasformato da James Rodriguez. Ad inizio partita Ospina salva su Rondon da pochi passi e verso la fine della partita su Otero. Il Perù però batte il Paraguay per 1-0 e si qualifica per gli spareggi. Una beffa per la Colombia che ha pareggiato troppe gare ed ha pagato la sterilità in zona gol.

La Redazione