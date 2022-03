Mikolaj Kruk: “Aggiornamenti sulle condizioni di Zielinski”

Nel corso di Radio Marte, durante la trasmissione “Si Gonfia la rete”, condotto da Raffaele Auriemma, è intervenuto il giornalista polacco Mikolaj Kruk sulle condizioni del centrocampista azzurro. “Zielinski? Negli ultimi minuti è scivolato sul terreno di gioco e si è fatto male. Il calciatore polacco del Napoli si è toccato la coscia, ma dalle prime indiscrezioni sembra che non sia nulla di grave. Ieri sera ha giocato come esterno destro, spesso in Nazionale cambia di ruolo. Lui avrebbe confidato ad alcuni amici e i media che giocando tante gare ora si sente stanco fisicamente. Per fortuna nessun problema fisico, ma forse di condizione. Zielinski? Paradossalmente gioca meglio nel Napoli che nella Polonia, per via dei giocatori di qualità della rosa azzurra”.

La Redazione