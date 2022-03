Massimo Donati (Dazn): “Il Napoli ha una chance scudetto, peccato le assenze”

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Massimo Donati, opinionista Dazn: “Bologna-Atalanta? Gasperini è stato bravo ad azzeccare i cambi ed ha avuto anche un pizzico di fortuna. Che Atalanta sarà contro il Napoli? Sono mancati giocatori importanti ed è qualcosa che si paga. Non è stato facile sostituire i 10 gol all’anno di Gosens, Ilicic non lo hai mai avuto. Poi c’è stato anche l’infortunio di Zapata. l’Atalanta può arrivare in finale di Europa League se passa il prossimo turno contro il Lipsia, è chiaro che si paga il doppio impegno, come hanno dimostrato anche la Roma e la Lazio. Ma, resta sempre l’Atalanta nel modo di affrontare le partite. Gasperini ha dimostrato di non aver paura anche nell’inserire giovanissimi in campo, l’Atalanta sta facendo qualcosa straordinario di nuovo. Una fiche? Difficilissima da mettere: anche il Napoli si trova di fronte ad un bivio dove o ci sei e riesci ad arrivare fino alla fine oppure rischi di prendere uno svantaggio più pesante dal Milan. È sicuramente più decisiva per il Napoli che per l’Atalanta”.