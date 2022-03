Mangia, ct Malta: “In altri paesi, il giovane è 16-17 anni, da noi fino a 23”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Devis Mangia, ex ct Under 21 e ct della nazionale di Malta, ecco le sue parole: “Bisogna dare ai giovani la possibilità di sbagliare. Nel 2013 avevamo 3 presenze in Champions League con Verratti, la Spagna in quella finale ne aveva più di 80. In altri paesi, il giovane è 16-17 anni: da noi fino a 23 anni si considera giovane. Se punti su un giovane, devi sapere che avrà momenti di up and down. Situazione attuale? Noi, in quell’Under 21 con i nati nel ’90 e nel ’91 convocammo anche ‘92 e ’93 per mancanza in determinate posizioni. Tutti avevano presenze solo in B tranne pochissimi elementi. Adesso la situazione è questa, bisogna fare un’analisi sul motivo per cui le cose sono andate sempre peggiorando per il minutaggio degli eleggibili in Under 21. Il discorso dell’uscita dal settore giovanile e del salto in prima squadra va attentamente analizzato”.