La Juve ha un primato in classifica un “poco caro”. Il Napoli è ottavo

La Figc ha diffuso i dati sulle commissioni elargite agli agenti dai 20 club di Serie A nel periodo compreso dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. La cifra totale ammonta a 173 milioni di euro e a guidare la speciale classifica è la Juventus con 28,9 milioni, seguita dall’Inter a quota 27,5 e dalla Roma al terzo posto con 25,9 milioni. Per quanto riguarda i giallorossi va precisato che 10 milioni sono debito scaduto negli anni precedenti al 2021. Dei 16 rimanenti, invece, 4 sono riconducibili alla gestione Tiago Pinto e gli altri 12 fanno parte di commissioni maturate quest’anno, ma stipulate in accordi precedenti al 2021. La Roma, inoltre, ha inaugurato con l’acquisto di Tammy Abraham un nuovo modo per pagare le commissioni: non più in un’unica tranche, ma dilazionate. Per quanto riguarda l’ex Chelsea, ogni sei mesi scattano 400 mila euro che corrispondono al 10% del corrispettivo lordo dell’ingaggio (senza bonus). Ecco la classifica completa:

Juventus – 28.914.175 euro

Inter – 27.512.882 euro

Roma – 25.962.250 euro

Milan – 12.567.884,67 euro

Atalanta – 8.353.775 euro

Fiorentina – 8.256.475 euro

Sampdoria – 7.227.645,10 euro

Sassuolo – 6.817.361,37 euro

Udinese – 5.820.175,61 euro

Cagliari – 4.979.275 euro

Lazio – 4.716.477,29 euro

Genoa – 4.678.770 euro

Verona – 4.539.516,75 euro

Bologna – 3.961.288,80 euro

Empoli – 3.631.850 euro

Torino – 3.492.116 euro

Spezia – 2.391.278,14 euro

Venezia – 1.859.570,25 euro

Salernitana – 1.242.844,59 euro

TOTALE – 173.831.816,68 euro