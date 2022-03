Il Napoli vuole rivivere un “sogno”, e ha chi potrebbe realizzarlo

Il campionato ricomincia e così la corsa scudetto, e l’antagonista del Milan è il Napoli senza ombra di dubbio, con una difesa difficile da scardinare ed un attacco che sta facendo scintille.

Tra le rivali del Milan, il Napoli è, al momento, la squadra più in forma. È secondo in classifica con 63 punti, a +3 dalla capolista. Luciano Spalletti ha amalgamato una squadra quasi perfetta. Con Koulibaly in difesa, il colpo Anguissa a centrocampo e Osimhen in attacco. Il nigeriano, che non parteciperà al Mondiale in Qatar (la sua Nazionale è stata eliminata dal Ghana), sarà squalificato nel match contro l’Atalanta, ma ha sempre creduto nello scudetto. Fuori dal campo, con dichiarazioni che stanno entusiasmando i tifosi, e in campo, a suon di gol. Fino ora sono 11 (e quattro in Europa League). Napoli sogna di rivivere una festa che in città non c’è dai tempi di Diego Armando Maradona, quando il Pibe de Oro guidò gli azzurri ai due scudetti del 1987 e 1990.

Mattino.it