Su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex di Atalanta e Sampdoria, Gennaro Delvecchio, attualmente responsabile del settore giovanile del Lecce:

Spalletti dovrà fare affidamento su Mertens

“E’ un campione, sotto l’aspetto tattico sicuramente Spalletti farà qualche ritocchino perché le caratteristiche sono differenti. Soprattutto in fase offensiva. L’Atalanta è abituata a non giocare con Zapata a causa degli infortuni ed è uscita bene con Muriel lì davanti. Secondo me sono entrambi prime linee”.

Quali sono i tuoi titolari a centrocampo per Spalletti?

“Faccio fatica a rispondere, vorrei vederli in allenamento. Sono quattro centrocampisti forti, hanno struttura, penso alla fine che a quei livelli devi farli sentire importanti tutti allo stesso modo, in quanto ci sono cicli diversi in campionato. Direi tutti e quattro, ci sono momenti in cui devi sostituire qualcuno per cali di forma o squalifiche, tutti e quattro hanno dimostrato valore. A me piace chi ha il vizietto del gol, Fabian Ruiz ce l’ha. Nei momenti difficili ed inaspettati possono risolvere le partite con gol decisivi”.

Premi qui per seguire altre notizie

Fonte: 1 Station Radio