Anche la Macedonia del Nord è stata eliminata dai mondiali che si giocheranno a novembre in Qatar, ad opera del Portogallo. Eljif Elmas, centrocampista del Napoli e della nazionale macedone ha pubblicato su Instagram una foto con una didascalia che mostra delusione, ma anche felicità per aver sperato fino alla fine. “Una bellissima esperienza, una selezione giovane e dal cuore grande, solo per ora la MACEDONIA non vede l’ora”