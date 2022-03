Ecco i dati che hanno inciso con l’assegnazione ad Osimhen del premio come giocatore del mese

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, con quattro gol in tre partite è stato premiato dalla Lega Serie A come giocatore del mese di marzo. Ecco i dati che hanno inciso.

Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 9 azzurro di primeggiare su altri grandi campioni si evidenziano i seguenti dati: – Indice di Efficienza Tecnica del 96,7%, in linea con i Top Player a livello Europeo; – Uno stato di forma strepitoso: il 97,7% di Efficienza Fisica rappresenta il record stagionale, con picchi addirittura del 99% nelle azioni ad altissima accelerazione; – Sempre più maturo tatticamente (K-Movement al 95,7%), cerca sempre la via più rapida per arrivare in porta (Aggressività Offensiva 97%); – È il primo difensore della squadra, contribuisce alla fase di non possesso con un Indice di Pressing del 95%; – Quando parte è inarrestabile: in ogni partita supera per quasi 20 volte la soglia dello sprint (25 km/h) toccando picchi di velocità di oltre 34 km/h;

