D. Rossi, ex allenatore: “Per dare il giusto peso e valore, basta vedere la sua storia”

Come vedi la prossima partita del Napoli in uno scontro al vertice?

“Giocare con l’Atalanta in questi ultimi 2-3 anni è un impegno arduo, perché è diventata una realtà del nostro calcio. Il Napoli ha ed aveva uno spessore importante. Stiamo parlando di uno scontro al vertice che il Napoli ha tutte le carte in regola per fare bene sia a Bergamo che nel finale di campionato”.

Spalletti è riuscito a portare il suo gioco nel Napoli?

“Stai parlando di un allenatore importante, dare il giusto peso e valore all’allenatore basta vedere la sua storia. Ha fatto bene non solo a Napoli, ma anche in molte altre parti. Vale anche per Gasperini perché al di là del momento attuale, conta il curriculum”.