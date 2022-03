Champions League: due posti in più in base al ranking e altre novità

GRANDI CAMBIAMENTI – Le novità da introdurre nella Champions League e quelle relative alle nuove regole dei parametri finanziari saranno discusse nella prossima riunione dell’Eca a Vienna, a cui parteciperà anche il presidente della Uefa Ceferin: Champions a 36 squadre e non 32 e nuove regole che dovrebbero anche favorire maggiori investimenti.

ADDIO FFP – La piattaforma elaborata dalla Uefa, che ha recepito molte delle proposte dell’associazione dei club, è stata già svelata nella sua architettura portante. Cancellata la regola del “break even”, che chiedeva ai club il pareggio di bilancio tra costi e ricavi, limitando il disavanzo colmabile con aumenti di capitale da parte della proprietà ma dando al tempo stesso via libera alle spese virtuose, cioè gli investimenti per infrastrutture e vivai. Dalla prossima estate, invece, si ragionerà in termini di spese per la squadra (stipendi, acquisti di mercato e ammortamento dei cartellini) che non potranno superare il 70% dei ricavi. La norma arriverà a regime nel 2024-25, con due anni di assestamento nei quali il limite sarà del 90% e dell’80%. Niente salary cap sul modello Nba e Nfl (un monte ingaggi massimo uguale per ciascuna franchigia). Il tetto del 70% del fatturato assicurerebbe un vantaggio competitivo ai club inglesi e in generale ai colossi come Bayern e Psg, che possono contare su una solida e ricca struttura dei ricavi o su proprietà dalle risorse praticamente illimitate. Le italiane, per riequilibrare i conti, hanno due strade: aumentare sensibilmente i ricavi o tagliare con decisione il monte stipendi. Nell’immediato, più facile la seconda via.