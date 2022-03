CANALE 8 – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Ambrosino? Dall’Italia Under 19 alla convocazione per Bergamo”

Nel corso di “Linea calcio”, trasmissione di Canale 8, condotto da Silver Mele, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Ambrosino? Vista la squalifica di Osimhen e l’infortunio di Petagna non escludiamo che possa essere convocato per Bergamo contro l’Atalanta. Sempre restando sul classe 2003 di Procida, ha giocato con l’Italia Under 19 contro la Finlandia e il Belgio. Due successi importanti per gli azzurrini e il giusto riconoscimento per il Primavera del Napoli. Senza dimenticare che in passato sono stati convocati anche Vergara e D’Agostino. Sabato la squadra di mister Frustalupi giocherà in casa contro il Torino, per cercare di ottenere un successo che terrebbe a distanza le dirette concorrenti. Infine complimenti al Sassuolo Under 18 che ha vinto la Viareggio Cup ai calci di rigore, prosegue l’ottimo lavoro del club neroverde dov’è cresciuto calcisticamente tra gli altri Raspadori”.

La Redazione