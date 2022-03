Bia, agente: “Giuntoli voleva Cambiaso anni fa, è un Paolo Maldini!”

Giovanni Bia, ex azzurro ed ora procuratore, è intervenuto ai microfoni di “Si gonfia la rete” sulle frequenze di Radio Marte:

“Italia senza Mondiali? I giovani non hanno possibilità e sfoghi dalla Serie B in su. Mancini fa anche fatica a fare la convocazione, ci saranno 30 giocatori papabili e lui ha scelto i meno peggio. Bisogna valorizzare i nostri ragazzi e non andare a prendere gli stranieri, che forse in Italia fanno la differenza al 10%. Non abbiamo più addestratori e istruttori. La mia storia è quella di far crescere i giovani, non di fare mediazioni. Chi decide le norme deve capire dove ci sono le criticità. Chi decide però oggi è solo gente che fa politica, non capace di fare palleggi.

Cambiaso pronto per la Nazionale? Per far capire, lui è un Paolo Maldini, può giocare a destra o sinistra indipendentemente come terzino o quinto di centrocampo. Ambidestro e ha duttilità. So che è molto attenzionato, quindi credo che nella nuova selezione lui ne debba far parte. Ha prospettive e qualità, l’Italia ha bisogno di giocatori così. Siamo andati a naturalizzare alcuni giocatori e non abbiamo grandissimi terzini al momento, per me sarà uno dei terzini titolari della Nazionale per i prossimi 10 anni.

Atalanta-Napoli? Si può vincere, il Napoli è costituito benissimo e con tante alternative. Osimhen ha determinato tantissimo ma ci sono delle alternative valide nello sviluppo del gioco di squadra, c’è un lavoro di gruppo importante. Cambiaso via dal Genoa? Mi auguro da giocatore del Genoa perché sarebbe passato poco tempo. Vedremo a giugno così succederà. Giuntoli l’aveva già cercato anni fa ma non riuscì a prenderlo e andò all’Empoli. Il ragazzo è attenzionato da tante squadre, ci sarà da valutare con il club cosa è meglio per tutti. Lui è a scadenza 2023, vediamo cosa succede a fine anno. La proprietà è straniera, forse hanno visioni diverse da quelle che abbiamo noi, vedremo. Ora Cambiaso vuole salvare il Genoa, tutto il resto verrà dopo”.

