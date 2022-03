Atalanta-Napoli, le condizioni di Politano e Anguissa in vista del match

Spalletti contro l’Atalanta, dovrà schierare la migliore formazioni possibile, al netto delle assenze forzate di Osimhen, Rrahmani e Di Lorenzo, e per fare ciò necessita della miglior forma fisica per i giocatori su cui cadrà la scelta. Il Corriere del Mezzogiorno, come riporta IlNapolista, ha parlato delle condizioni con cui Politano e Anguissa si approcceranno alla gara di domenica contro i bergamaschi.

“Politano avverte un lieve fastidio al polpaccio, ha alternato una parte della seduta in gruppo con un po’ di lavoro personalizzato. Mancini gli ha risparmiato la trasferta in Turchia per consentirgli di recuperare al più presto, Politano, appena smaltito il fastidio, potrà intensificare gli allenamenti.

Anguissa ha ritrovato il campo pur facendo solo lavoro personalizzato dopo le terapie e la palestra, l’obiettivo è superare il problema muscolare che gli ha impedito di giocare il play-off Mondiale con il suo Camerun. Contro l’Atalanta ci sarà, farà un percorso graduale per rientrare in gruppo”.