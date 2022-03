Per martedì 5 aprile è convocata l’assemblea della Lega in cui si discuteranno diversi temi tra cui: modifiche dello statuto, le licenze nazionali, nuove proposte per promuovere la pace in Ucraina e, infine, il “sostegno alle squadre nazionali“. Sembra che i club vogliano partecipare attivamente alla ricostruzione del calcio italiano, introducendo l’argomento per poi riprenderlo e approfondirlo in riunioni successive.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com