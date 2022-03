Domenica al “Gewiss Stadium”, fischio d’inizio alle ore 15,00, il Napoli andrà a far visita all’Atalanta per la trentunesima giornata di campionato. Spalletti, in attesa di conoscere le condizioni di Anguissa e da ieri sera di Zielinski, potrà contare sul tifo dei supporter azzurri. Infatti, come riporta il CdS, sono già volati i 1,600 biglietti per il settore ospiti, a dimostrazione che l’ambiente ci crede e sosterrà la squadra contro gli orobici di Gasperini.

La Redazione