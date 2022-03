A. Cavasin, ex allenatore: “Scudetto? Aperto fino alla fine per una corsa a tre”

Su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex allenatore di Fiorentina e Sampdoria, Alberto Cavasin:

Chi vincerà lo Scudetto?

“Per me è aperto fino alla fine tra Napoli e Milan. L’Inter è forse la più forte, ma vedo che può non vincerlo. In questo momento vedo Napoli e Milan avvantaggiate. Ho marcato due volte Maradona (ride, ndr). E’ una partita di alto livello, con squadre forti in tutti i reparti che giocano un ottimo calcio, tra i migliori in Italia.”.

Fonte: 1 Station Radio