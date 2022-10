A. Cavasin, ex allenatore: “Partita di alto livello, squadre forti in tutti i reparti, la differenza la fanno…”

Sarà una sfida interessante quella tra Atalanta e Napoli?

“Ho marcato due volte Maradona (ride, ndr). E’ una partita di alto livello, con squadre forti in tutti i reparti che giocano un ottimo calcio, tra i migliori in Italia. L’Atalanta porta degli attacchi corali, tiene palla, punge anche con gli esterni e non solo le punte. Il Napoli quest’anno lotterà fino alla fine e mai come quest’anno può vincerlo: ha una squadra fortissima, ha equilibrio ed un allenatore che sta dando il meglio di sé. L’ambiente è entusiasta, il gruppo crede molto a vincerlo il campionato, quindi la partita sarà contro un’Atalanta che è tra le migliori degli ultimi anni ma che darà tutto. Sarà una partita bellissima sia dal punto di vista tecnico-tattico che fisico, gli allenatori possono dare la differenza”.