Questa sera si stanno giocando gli spareggi per andare ai mondiali in Qatar 2022 e tra le squadre in lizza c’è la Polonia. I padroni di casa conducono per 2-0 sulla Svezia. Al gol del solito Lewandoski su rigore, raddoppia Piotr Zielinski. Il centrocampista del Napoli sfrutta una difesa scandinava non impeccabile e supera l’ex Roma Olsen.

La Redazione