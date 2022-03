Sostituzione Di Lorenzo: Zanoli sembra in vantaggio su Malcuit

Era stato forse l’unico problema che Spalletti non aveva avuto durante questa stagione: sostituire Giovanni Di Lorenzo, ed invece…ora anche quest’ennesima “tegola” per il tecnico del Napoli. Il terzino non sarà a disposizione per le prossime gare a causa di una distorsione di secondo grado al ginocchio destro. Chi lo rimpiazzerà a Bergamo contro l’Atalanta? Stando a quanto riferito da Sky Sport, al momento Alessandro Zanoli sarebbe in vantaggio su Kévin Malcuit, le cui condizioni fisiche, tra le altre cose, non sono ancora del tutto ottimali.