Radio Polska, Zielinski, retroscena di mercato: «Nel 2019 sono stato vicinissimo alla Liga»

Non il momento migliore della stagione per Piotr Zielinski, panchinato da Luciano Spalletti nelle ultime uscite con il Napoli e ora chiamato al riscatto con la nazionale polacca. Il punto più alto della stagione, al momento, resta il bellissimo gol del Camp Nou contro il Barcellona in Europa League:

«È stato fantastico, anche perché in tribuna c’era la mia famiglia. Non capita tutti i giorni di segnare in uno stadio come quello, dove sono passati tanti grandi campioni del calcio. Lo ricorderò per tutta la vita»

ha detto il centrocampista polacco.Nella sua lunga intervista a Radio Polska Europa, poi, Zielinski ha anche svelato un retroscena che riguarda il mercato e il Barcellona.

«C’è stato qualcosa, l’interesse era concreto. Ma alla fine non si è realizzato»

ha detto il calciatore del Napoli, che ha spiegato anche la sconfitta al ritorno in Europa: «Sono una squadra forte, con tanti campioni e un allenatore in gamba. Torneranno presto ai massimi livelli europei». L’obiettivo, stasera, è battere Ibrahimovic e la Svezia per il Mondiale: «Non ho dubbi, sarà una delle sfide più importanti della mia vita»

