Su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex allenatore della Moldavia ed ex calciatore di Napoli e Atalanta, Roberto Bordin:

Che gara sarà tra Napoli e Atalanta?

“L’Atalanta ci ha abituato a qualcosa di più, ma devo dire che non è stato semplice per lei. Le prestazioni sono state altalenanti. A livello di intensità era la più in forma del campionato, poi ha avuto qualche calo fisico e sono mancati anche i risultati. Si stanno riprendendo però, deve stare attenta ad allontanare Lazio e Fiorentina. Recuperando una partita possono sperare ad un quinto o quarto posto. Vedremo anche Juventus ed Inter cosa faranno”.

Peserà l’assenza di Osimhen?

“Peserà tanto. Secondo me, però, le capacità di Spalletti di caricare chi entra sono importanti, ha sempre fatto le scelte giuste per non fare sentire la mancanza di un campione come Osimhen“.

Fonte: 1 Station Radio