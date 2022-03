R. Bordin, ex calciatore: “Hanno fatto interventi importanti, ed hanno inciso di più”

Su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex allenatore della Moldavia ed ex calciatore di Napoli e Atalanta, Roberto Bordin:

Sull’Italia

“Impensabile non essere al Mondiale. Vedremo cosa faranno stasera Portogallo e Macedonia, ma è una delusione grandissima”.

Quale tecnico ha inciso di più in Serie A nella sua squadra?

“Sicuramente quelli che sono in testa alla classifica. Sia Milan che Napoli hanno rose importanti, ma spesso decimate. Esse hanno dovuto adattare giocatori in ruoli non loro, e qui il tecnico ha fatto interventi importanti. Mi viene in mente Spelletti per esempio, con Osimhen lo si vede che sta facendo la differenza. Pioli e Spalletti sono quelli che hanno fatto le cose migliori”.

Premi qui per seguire altre notizie

Fonte: 1 Station Radio