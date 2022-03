Qualificazioni Mondiale; Portogallo-Macedonia 2-0; Senza problemi CR7

Stasera si è giocata la finale dei play-off per le qualificazioni ai Mondiale di Qatar 2022 tra Portogallo e Macedonia.

Il primo tempo è stata a senso unico, con il Portogallo che spinge per tutto il tempo e che passa in vantaggio al mezz’ora con Bruno Fernandes, che dal centro dell’area insacca all’angolino basso a sinistra. La situazione non cambia nel secondo tempo con la Macedonia che non entra mai realmente in partita, i portoghesi continuano e spingere e che trovano il doppio vantaggio al 60′ che segna sotto la traversa in alto a destra.

PORTOGALLO-MACEDONIA 2-0

32′, 65′ Bruno Fernandes (P);

Portogallo (4-3-3); Diogo Costa; Nuno Mendes, Danilo Pereira, Pepe, Joao Cancelo; Bernardo Silva (88′ Joao Felix), Joao Moutnho (91′ Ferreira), Bruno Fernandes (88′ Nunes); Cristiano Ronaldo, Diogo Jota (77′ Rafael Leao), Otavio (77′ Carvalho);

Macedonia (4-2-3-1); Dimitrievski; Alioski, Musliu, Velkovski, S.Ristovski; Bardhi, Ademi; Trajkovski (59′ Churlinov), Elmas (87′ Nikolov), Kostadinov (75′ Ashkovski); M.Ristovski (45′ Miovski);

NOTE: Ammoniti: 68′ Joao Cancelo (P), 68′ Musliu (M), 74′ Alioski (M);

Recupero 2 pt’; 3 st’;

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra)

Assistenti: Beswick- Nunn

IV Ufficiale: Oliver

V.A.R. : Kavanagh

A.V.A.R : Attwell

A cura di Amedeo Corvino