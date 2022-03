QUAL. UNDER 19 – Belgio-Italia 0-2, 60 minuti per Ambrosino. Azzurrini al prossimo turno

Questo pomeriggio in Finlandia si è giocata la gara decisiva della fase a gironi degli Europei Under 19 tra il Belgio e l’Italia di coach Nunziata. Gli azzurrini vincono per 0-2 con i gol nel primo tempo di Gnonto e Casadei. Il classe 2003 del Napoli Primavera Ambrosino è partito titolare dal primo minuto ed è uscito al sessantesimo.

La Redazione