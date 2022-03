Qual. Qatar 2022/ Senegal-Egitto 1-0 (DCR 3-1): Koulibaly va al mondiale!

Questa sera alle ore 19:00, vanno in scena il match Senegal-Egitto, valido per le Qualificazioni a Qatar 2022; ecco le formazioni ufficiali e il commento dei match:

Senegal-Egitto: 1-0; DCR 3-1 ( AGGR. 1-1)

Al minuto 4′, Dia approfitta di un errore della difesa dell’Egitto e calcia portando in vantaggio il Senegal. Al 15esimo, Salah ci prova dallalunga distanza, sfera di poco alta. Al 29esimo, I. Sarr calcia rasoterrra, blocca El Shenawy. Al 43esimo, Manè tira una sassata verso la porta, sfera che esce di pochissimo. Al 66esimo, Gueye calcia su punizione, palla di poco alta. Al 77esimo, Zizo semina gli avversari e calcia, palla di pochissimo a lato. All’84esimo, Ismaila Sarr si libera e va alla conclusione, sfera di poco larga. Al 93esimo, Dieng colpisce di testa, sfera di poco alta. Al 92esimo, Ismaila Sarrcolpisce di testa, para El Shenawy. Al 94esimo, Cissè colpisce il pallone di testa, ancoraEl Shenawya deviare in corner. Al 96esimo, Ismaila Sarr si inserisce e calcia, il portiere egiziano devia in corner. Al 104esimo, Cissè prova il tiro con El Shenawy che salva ancora la porta. Al 108esimo, Pape Gueye calcia dal limite, palla di poco a lato. Dopo i calci di rigore vince 3-1 il Senegal. Sbagliano Koulibaly, Ciss per il Senegal e Salah, Zizo, Mohamed per l’Egitto. Dopo 4 minuti di recupero termina il match!

Senegal (4-2-3-1): Mendy, Sabaly, Koulibaly, Cissè, Ciss; Mendy ( 80′ Kouyatè ), I. Gueye ( 114′ P. Sarr ); B. Sarr ( 68′ Dieng ), Manè, I.Sarr; Dia ( 81′ P. Gueye ). All.: Cissè

Egitto (4-3-3): El Shenawy, Gaber ( 36′ Ashour ), Rabia ( 29′ Ashraf ), Yasser, El Fotouh; Elneny ( 70′ Dunga ), Fathi ( 118′ Alaa ), El Solia; Salah, Marmoush ( 70′ Mohamed ), Trezeguet ( 70′ Zizo ). All.: Queiroz

Ammonizioni: 34′ Gaber (E), 37′ Gueye (S), 45′ Ashraf (E), 70′ Dineg (S), 88′ Cissè (S), 112′ El Fotouh (E), 120′ Mohamed (E), 123′ I. Sarr (S)

Marcatori: 4′ Dia (S)