Qual. Qatar 2022/ Nigeria-Ghana 1-1: Nigeria eliminata dal mondiale!

Questa sera alle ore 19:00, vanno in scena il match Nigeria-Ghana, valido per le Qualificazioni a Qatar 2022; ecco le formazioni ufficiali e il commento dei match:

Nigeria-Ghana: 1-1 (AGGR. 1-1; passa il Ghana per il goal realizzato fuori casa)

Al minuto 10′, Thomas Partey ci prova dalla distanza, sfera che termina nell’angolino, decretando il vantaggio del Ghana. Al 20esimo, Odoi stende Lookman in area, è penalty. Dal dischetto Troost-Ekong non sbaglia. Al 34esimo, Osimhen insacca in porta, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 59esimo, Osimhen controlla palla in area e calcia, sfera di poco a lato. Al 71esimo, Simon calcia su punizione, blocca Wollacott. Al 75esimo, Bukari calcia verso la porta, sfera di poco alta. All’84esimo, Osimhen controlla e calcia, pallone a lato. Dopo 5 minuti di recupero è terminato il match!

Nigeria (4-3-3): Uzoho, Bassey ( 88′ Umar ), Balogun, Troost-Ekong, Aina; Etebo ( 78′ Musa ), Aribo, Onyeka ( 46′ Shehu ); Lookman ( 61′ Simon ), Osimhen, Dennis ( 78′ Ighalo ). All.: Eguavoen

Ghana (4-3-3): Wollacott, Odoi, Amartey, Djiku, Mensah; Fatawu ( 46′ Kyereh ), Baba ( 46′ Yiadom ), Partey; Kudus ( 74′ Addo ), Ayew ( 46′ Owusu ), Afena-Gyan ( 90′ Wriedt ). All.: Addo

Ammonizioni: 26′ Amartey (G), 84′ Afena-Gyan (G), Thomas Partey (G), 89′ Shehu (N), 93′ Wollacott (G)

Marcatori: 10′ Partey (G), 22′ Troost-Ekong (N)