QUAL. EURO UNDER 21 – Italia-Bosnia Erzegvina 1-0, decide Rovella. Gaetano in tribuna

Questo pomeriggio allo stadio “Nereo Rocco” di Trieste l’Italia Under 21 ha affrontato la Bosnia Erzegovina per cercare il riscatto dopo il pari contro Montenegro. Decide la sfida Rovella che vince un rimpallo e supera il portiere ospite tirando sotto la traversa. La gara resta incerta nella prima frazione, dove Carnesecchi salva da pochi passi su Lukic. Nella ripresa gli azzurrini sprecano due grandi occasioni per raddoppiare. La prima con Quagliata che manda fuori una sorta di rigore in movimento, mentre la seconda palla gol è con Colombo che scarta il portiere ma salva sulla linea il difensore della Bosnia. Il finale è un gestire il minimo vantaggio e al triplice fischio la soddisfazione per i tre punti, ma sul piano del gioco si può fare di più.

ITALIA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Lovato, Okoli, Quagliata (dal 696′ Parisi); Rovella (dall’87’ Portanova), Esposito (dal 66′ Ricci), Fagioli; Colombo (dal 74′ Cancellieri), Yeboah, Vignato (dall’87’ Galbiati).

BOSNIA (4-3-3): Cetkovic; Dejanovic, Milojevic, Barisic, Nikic; Basic (dal 74′ Ilic), Savic, Begic; Savic (dal 74′ Memic), Lukic (dal 67′ Hodzic), Hasic (dal 67′ Osmic).

Under 21, Italia-Bosnia 1-0 – 14′ Rovella (I)

La Redazione