Ospina è il recordman di presenze nelle qualificazioni al mondiale!

David Ospina in campo più di Leo Messi o Neymar. Il portiere del Napoli è il calciatore sudamericano con più presenze in assoluto nelle ultime tre tornate di qualificazioni a un Mondiale, da Brasile 2014 a Qatar 2022, passando anche per il Mondiale di Russia disputato nel 2018. A ricordarlo ci ha pensato la Conmebol attraverso i suoi canali social ufficiali: l’azzurro è andato in campo per 47 volte nell’ultimo decennio, presente nel 92% delle gare in cui la Colombia è scesa in campo.

E le presenze diventeranno, con ogni probabilità, 48 tra qualche ora: nella notte la Colombia scenderà in campo in Venezuela, rincorrendo la speranza di andare al Mondiale in Qatar. Per farlo, Ospina e compagni dovranno battere gli avversari e sperare che il Perù non vinca contro il Paraguay, contemporaneamente, per poter accedere alla fase Playoff.