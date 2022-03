Osimhen, giocatore del mese, sarà premiato al Maradona

Victor Osimhen, coi suoi 4 gol in tre partite, è stato eletto giocatore del mese di marzo dalla Lega Serie A. “L’EA SPORTS Player Of The Month di marzo della Serie A è stato assegnato a Victor Osimhen, attaccante del Napoli, che ritirerà il premio nel pre-partita del match contro la Fiorentina, in programma domenica 10 aprile 2022 alle ore 15 allo stadio ‘Diego Armando Maradona‘. La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Hawk-Eye. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 28ª alla 30ª della Serie A TIM 2021/2022″.

