Mercato Napoli – Un nome italiano in caso di partenza di Osimhen

Manca qualche mese ormai all’apertura del mercato estivo, quello consistente, che consente ai club di rinforzarsi o sfoltire la rosa, a seconda dell’esigenza, in maniera decisiva. Aldredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato aggiorna sulla situazione nell’eventualità che al Napoli venisse offerta una cifra monstre per Osimhen, e fosse ceduto. “Il Napoli si sta cautelando un caso di una super offerta per Osimhen (da 80 milioni in su) che potrebbe arrivare dalla Premier (Newcastle, Manchester United e Tottenham) ma anche da chi potrebbe essere costretti a salutare la sua luna di diamante (un esempio è il Bayern alle prese con Lewandowski corteggiatissimo dal Barcellona). E così il Napoli prima ha sondato Scamacca ma ci sono pochi (pochissimi) margini, l’attaccante andrebbe molto volentieri all’Inter che si è mossa per prima e ha memorizzato l’interesse del Milan”.