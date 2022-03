Purtroppo per il Napoli, nella prossima di campionato in trasferta con l’Atalanta, gli azzurri dovranno fare a meno di Osimhen, squalificato l’ultima gara. La Lega Serie A celebra l’attaccante nigeriano come giocatore del mese di marzo, avendo segnato 4 gol in 3 partite.