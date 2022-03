La Premier League ai “piedi” di Victor Osimhen

Il mercato estivo ancora non è ufficialmente iniziato, ma le voci inevitabilmente non mancano e vanno ascoltate per poi prendere delle decisioni. Su Victor Osimhen ci sono i club della Premier League. Oltre al Newcastle che si è già fatto vivo nella sessione invernale, ci sono anche il Tottenham nel caso in cui dovesse essere ceduto Kane, l’Arsenal e il Manchester United. La società londinese deve trovare il sostituto di Aubameyang e del partente Lacazette, mentre i “reds” dovranno trovare l’erede di Cavani. Secondo The Sun difficile arrivare ai 100 milioni, ma ad un prezzo importante il Napoli prenderà eventuali decisioni.

La Redazione