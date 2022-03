La coppia Fabian/Lobotka ha realizzato 24 punti e non solo

La dodicesima per la nona: la dodicesima volta insieme di Lobotka e Ruiz dal primo minuto per firmare la nona vittoria. Tutto in campionato, quel che è accaduto tra i due e con il Napoli: per questione d’infortuni che entrambi hanno dovuto affrontare o magari per scelte tecniche, Spalletti li ha schierati nella formazione iniziale esclusivamente in campionato. Mai in Europa League, dove tra l’altro Stanislav è stato costretto a rinunciare alla doppia e prestigiosa sfida con il Barça a causa di un problema fisico, e neanche negli ottavi di Coppa Italia con la Fiorentina. La formula, però, ha convinto un bel po’ nelle occasioni in cui hanno sfilato sulla passerella del centrocampo: sia in coppia sia nella linea a tre che di recente, e per la precisione con il Verona e l’Udinese, è tornata alla ribalta dopo la sconfitta con il Milan nello scontro diretto. L’unica macchia di un carnet altrimenti invidiabile con i due giocatori a dirigere le operazioni: 8 vittorie, dicevamo, e poi 2 pareggi con l’Inter al ritorno e con il Sassuolo. Con tanto di precisazione: al Mapei, prima dell’uscita di Fabian al 66′, il Napoli vinceva per 2-0. E poi finì 2-2.

Fonte: F. Mandarini (Cds)