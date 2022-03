L. Lauro, procuratore: “Possono sognare lo Scudetto, ma è fondamentale la prossima partita”

In onda su Twitch, è intervenuto Luigi Lauro, procuratore e presidente di SBM Agency:

“Napoli? Può sognare lo Scudetto, ma è fondamentale la partita contro l’Atalanta. Questo turno ci dirà tante cose. In Serie A non esistono più partite semplici, anche il Milan faticherà in casa col Bologna. Errori arbitrali? Non credo nella malafede, molto spesso gli arbitri commettono errori così come i calciatori. Bisogna solo migliorare il progetto Var. Anche in zona retrocessione si decidere tutto all’ultimo respiro. La Salernitana, potenzialmente, è a 22 punti. Se vince i recuperi con Udinese e Venezia si mette a -3 dalla salvezza. Nulla è scontato. Il Napoli ha il 50% delle possibilità di vincere lo Scudetto, l’altro 50% è del Milan. Se gli azzurri dovessero battere l’Atalanta, dico che le probabilità salirebbero all’80%”.

Fonte: Twitch.tv