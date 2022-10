L. Lauro, procuratore: “Paragone con Insigne? Sono due calciatori diversi, ma può seguire gli obiettivi di una big”

In onda su Twitch, è intervenuto Luigi Lauro, procuratore e presidente di SBM Agency:

“Paragone con Insigne? Daniele e Lorenzo sono due giocatori diversi ma hanno grandi qualità, entrambi hanno le stesse attitudini. Cosa gli manca per arrivare ad una big? Il suo percorso l’ha visto imporsi su determinati obiettivi che è sempre riuscito ad ottenere. Se arriverà la chiamata di una big sarà in grado di perseguire anche lì gli obiettivi. Verde, così come Mazzocchi, hanno le qualità per giocare in una grande squadra. Io, però, ai miei ragazzi consiglio sempre di scegliere progetti importanti che li vedono protagonisti: inutile stare in panchina in una big quando si ha la possibilità di giocare titolare altrove, e conquistarsi sul campo lo stesso palcoscenico di una grande squadra. In tutte le squadre dove ha giocato, ha sempre lottato per la salvezza dove c’è tanta pressione, diversa ma uguale per intensità a quella a cui si è sottoposti nei top club. Ritornando alla domanda, Verde ha fatto fatica a riprendersi dopo il Covid, si giocava ogni tre giorni e spesso ha sostenuto sessioni di allenamento individuale dopo essersi già allenato con la squadra.”

Premi qui per seguire altre notizie

Fonte: Twitch.tv