L. Lauro, procuratore: “Erede di Di Lorenzo? E’ difficile, ma è uno dei pochi che salta l’uomo”

In onda su Twitch, è intervenuto Luigi Lauro, procuratore e presidente di SBM Agency:

“Mazzocchi ha una storia familiare molto difficile, viene da Barra, un quartiere in cui è più semplice prendere la strada sbagliata. Ha avuto la fortuna di andare a Verona nel settore giovanile, la sua esperienza di vita ha fatto sì che i duri allenamenti fossero per lui una passeggiata. Quando l’anno scorso il Venezia si avvicinava alla promozione, gli dicevamo di stare tranquillo e di ragionare come se non sarebbe mai potuto accadere. Quando poi è successo, vederlo conquistare la massima serie sul campo è stato davvero emozionante. Lo stesso Zanetti (allenatore Venezia, ndr) ha parlato benissimo di Pasquale nonostante sia andato via a gennaio, ma è stata una scelta societaria. Per me potrebbe fare bene in una grande squadra, perché è uno dei pochi terzini che salta l’uomo ma è molto bravo anche in fase difensiva. Erede di Di Lorenzo? È difficile che il campione d’Europa vada via dal Napoli: Adl chiede almeno 30 milioni e lui, nella prossima stagione, avrà 30 anni.”

Fonte: twitch.tv