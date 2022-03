Juventus-Inter, gli ultras interisti non saranno allo Stadium

Allo Stadium senza la Curva Nord. Gli ultras interisti, infatti, hanno annunciato tramite un comunicato che rinunceranno alla trasferta a Torino. «Non staremo a dare spiegazioni per non dare adito alle solite ed inutili polemiche dei rapaci del nulla – si legge nella nota pubblicata su Facebook – Abbiamo le nostre ragioni e questo deve bastare a chi legge. È una scelta dolorosa ma inevitabile. Nessuna partita di cartello, nemmeno la più importante, potrà mai prevaricare l’essenza di quello che siamo». Le ragioni sono fondamentalmente due. Tanto per cominciare il prezzo dei biglietti per il settore ospiti, vale a dire 55 euro. Ma soprattutto il fatto che, per procedere all’acquisto, occorra registrarsi al sito della Juventus. Per questa stessa ragione anche la Curva Fiesole, ovvero gli ultras della Fiorentina, avevano a loro volta detto no alla trasferta allo Stadium, lo scorso novembre.

CdS