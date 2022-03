Iannone: “L’aperta di Rocchi è un taglio netto preoccupante”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Iannone, ex arbitro.

“Serve una nuova cultura tra appassionati, addetti ai lavori e chi fa comunicazione per quanto riguarda il mondo arbitrale. L’apertura di Rocchi significa taglio netto perché vuole dire che l’arbitro VAR avrà una visione diversa rispetto all’arbitro in campo. Gli episodi con un finale di stagione con 3 squadre ristrette potrebbero fare la differenza in un senso o nell’altro. Preoccupato? No, sereno. Questa serenità mi auguro che possa essere acquisita da tutti, per vivere questo finale in modo equilibrato e sereno”.