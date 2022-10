[Formazioni] – Nazionale – Ore 20,45 Turchia/Italia, Under in attacco per i padroni di casa. Debutto per Scamacca

Questa sera si giocherà la gara amichevole tra i padroni di casa della Turchia e l’Italia, entrambe sconfitte agli spareggi, rispettivamente contro il Portogallo e la Macedonia del Nord. Per i padroni di casa del c.t. Kunz, previsti 40 mila spettatori, il modulo sarà 3-4-3. In difesa spazio a Demiral dell’Atalanta, mentre a centrocampo l’interista Calhanoglu. In attacco spazio ad Unal Akturloglu e l’ex Roma Under. Per il c.t. Mancini invece tante le novità, soprattutto in attacco con il debutto di Scamacca dal primo minuto, Zaniolo e Raspadori ai lati. In difesa spazio al duo Chiellini e Acerbi.

Fonte: CdS